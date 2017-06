#TOP Games Xbox Forza Motorsport 7: Releasedatum und neue 4K-Screenshots (Xbox Scorpio) 11/06/2017 @ 21:09

Ein anderes Game, ein anderer E3-Leak! Bereits vor der E3-Präsentation von Xbox wurde der Launchpreis der Xbox Scorpio wie auch das Game Ori and the Will of the Wisps vorab geleakt. Nun folgt auch Forza Motorsport 7.

So soll der Titel, laut IndianNoob, am 3. Oktober 2017 erscheinen. Desweiteren wurden weitere drei neue Screenshots zum Rennspiel, welches in 4K für die Scorpio anscheinend optimiert wurde.

Microsoft wird einen 1-Minute-Trailer in 4K-Qualität, welcher auf einer Xbox Scorpio laufen wird, auf der E3 2017 präsentieren. Dabei werden u.a. die Wetter-Effekte in Forza Motorsport 7 gezeigt.

