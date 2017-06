Games Nintendo Österreichischer Händler bietet WWE 2K18 für Nintendo Switch an! 11/06/2017 @ 22:00

Die Einzelhandelskette LIBRO, welche in den Bereichen Papier- und Schreibwaren, Buch, elektronische Unterhaltungsmedien sowie Geschenkartikel tätig ist und rund 230 Filialen in Österreich betreibt bietet in ihrem Online-Shop WWE 2k18 an, und zwar auch für die Nintendo Switch!

Dabei wird als Auslieferungsdatum der 31. Oktober 2017 angegeben.

2K Games hat WWE 2k18 bisher nicht für die Nintendo Switch angekündigt.

Bisher ist nur durchgesickert das der Titel für Xbox One, Playstation 4 und PC im Oktober 2017 erscheint, eine Xbox 360-Fassung soll im Mai 2018 folgen.

