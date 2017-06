343 Industries: Wir kommen mit der Entwicklung von Halo 6 gut voran

Neue Konsole, neues Halo?

Mit der Xbox One X (ehem. Project Scorpio) wird Microsoft kein neues Halo (6) zeitgleich auf den Markt bringen und somit einen ihrer stärksten Exklusivtitel nicht als Unterstützung bieten können.

Nachdem einige Xbox Gamer das sehr schade fanden twittere die Gründerin und Chefin von 343 Industries: „Wir kommen mit der Entwicklung gut voran.“

@MG_Grilo Team back at 343 heads down on next big Halo-it is good, but not ready to announce yet. New HW2 in Daily Show tomorrow.

— Bonnie Ross (@PlutonForEver) 11. Juni 2017