Auf das waren wir nicht gefasst: Age of Empires erscheint als Remastered-Version noch dieses Jahr!

Heute gab es auf der E3 eine echte Überraschung! In der PC Gaming Show wurde eine Remastered-Version des Ur-Age of Empire (1997) angekündigt, eine „Definitive Edition“.

Diese wird 4K UHD-fähig sein, beinhaltet neue Zoom-Level und neue Gameplay-Elemente sowie einen überarbeiteten Soundtrack und den Xbox Live Multiplayer (für PC).

Noch ist nicht klar um welche neuen Gameplay-Elemente es sind handelt, aber der neue Zoom-Modus sieht schon mal nett aus.

Age of Empires wird im Oktober 20 Jahre alt. Welch schöne Geste von Microsoft. Der Nachfolger, Age of Empires II (mittlerweile in der HD-Version) hält sich auch nach 16 Jahren noch immer und erfreut sich einer relativ großen Community – an Mangel an Alternativen?

