Games PC-Games Playstation E3 2017: Lawbreakers hat endlich einen Releasetermin 12/06/2017 @ 20:48

Lawbreakers Direktor Cliff Bleszinski war auf der Bühne während der „PC Gaming Show“ der E3 2017 in Los Angeles. Dabei nannte er den Releasetermin für den kommenden First Person-Shooter von BossKey Productions.

So soll Lawbreakers am 8. August 2017 für PC und Playstation 4 verfügbar sein, für rund 30 US-Dollar (rund 30 Euro).

Für einige glückliche Gamer gibt es die Möglichkeit an einer geschlossenen Beta, welche am 28. Juni startet. Die offene Beta startet jedoch schon zwei Tage später, am 30. Juni.

Auch interessant für dich: Fortsetzung von Wolfenstein: The New Order unabsichtlich geleakt

NEWSLETTER