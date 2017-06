Das Wiener Entwickler-Team, Moon Studios, zeigt auf der E3 einen wunderschönen Teaser zur Ori and the Blind Forest-Fortsetzung Ori and the Will of the Wisps.

Einen genauen Releasetermin gibt es noch nicht. Der Titel wird ein 4K UHD- und Xbox Play Anywhere-Titel.

