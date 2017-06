Games Xbox Project Scorpio heißt nun „Xbox One X“: Weltweiter Start am 7. November für 499 Euro 12/06/2017 @ 05:17

Wie Microsoft auf der E3-Konferenz bekanntgegeben hat wird die „Xbox One X“ (Project Scorpio/Xbox Scorpio) am 7. November weltweit starten und kostet 499 Euro (UVP).

Sämtliche Xbox One-Games und Zubehöre sind mit der Xbox One X kompatibel, sie ist um ein vielfaches leistungsstärker als eine Standard-Xbox One oder Xbox One S und ist die kleinste Konsole von allen (überhaupt die kleinste die Microsoft je gebaut hat).

Technische Daten

6 Teraflop GPU clocked at 1.172 Ghz

12GB GDDR5 Speicher

326GB/s of Memory Bandwith

Flüssigkeitsgekühlte Vapor-Chamber

Optimiertes Power-Management

Ultra HD Blu-ray Laufwerk

Echtes 4K

8+ Millionen Pixel

HDR

Premium Dolby Atmos Sound

Wide Color Gamut

Supersampling

Spiele werden in 4K gerendert

Verbesserte 1080p Ausgabe

Hier der E3-Vorstellungstrailer zur Xbox One X:

Was haltet ihr von diesem „kreativen“ Namen?

Auch interessant für dich: State of Decay 2: Die Zombie-Apocalypse geht weiter

NEWSLETTER