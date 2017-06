Games Xbox Xbox One X: Minecraft, Gears of War 4, … in 4K & eine Riesen-Überraschung! 12/06/2017 @ 05:28

Sony-Chefs ließen damit aufhorchen das ihen „Abwärtskompatibiliät“ bei der Playstation 4 (Pro) nicht so wichtig sei, immerhin spiele man ohnehin keine alten Brocken – wenn man grafisch neue und ansprechende Titel habe.

Nun ja, Microsoft sieht das ein wenig anders. So wird es ab heuer die Möglichkeit geben Original-Xbox-Titel via Xbox One zu spielen, also noch eine Konsolen-Generation zurück!

Als eines der ersten umgesetzten Games nannte das Redmonder Unternehmen Crimson Skies: High Road to Revenge, welches im Jahr 2003 (!) erschienen ist. Weitere Informationen zu der Abwärtskompatibiliät zur Xbox sollen wir zu einem späteren Zeitpunkt erfahren.

Xbox One X-Unterstützung

Für bestehende Xbox One-Games soll es kostenlose Grafik-Updates geben. Bisher bestätigt sind folgende First- und Third-Party-Games:

Gears of War 4

Forza Horizon 3

Killer Instinct

Halo Wars 2

Minecraft

Final Fantasy XV

Resident Evil 7

Ghost Recon: Wildlands

Rocket League, Fallout 4

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

