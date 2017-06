Games Xbox Xbox One X/PC: Der „Duke“ kehrt zurück 12/06/2017 @ 20:42

Der ursprüngliche Xbox-Controller, oder auch liebevoll der „Duke“ genannt, eine wahre Monstrosität von Konsolen-Controller, soll sein Comeback feiern! Er war seinerzeit so groß, verstörend und schlimm, dass Microsoft ein Redesinging angefordert hat, welches den Xbox Controller S zum Vorschein gebracht hat, welcher bis heute noch als „Standard“ für alle Xbox-Controller gilt.

Ja. Es soll echt Menschen geben die sich diesen Controller zurück wünschen… Echt schön (für diese wahrscheinlich geringe Anzahl an Xbox-Gamern) wird es noch dieses Jahr, wenn der Hardware-Hersteller „Hyperkin“ diesen Controller für Xbox One, Xbox One S, Xbox One X und PC freigibt.

Der neue Duke wird sicherlich die Nostalgie-Werte der ersten Xbox-Gamer (wie mir) hervorbringen, wenn alte Xbox-Games auf der X laufen… (oder auch nicht)

NEWSLETTER