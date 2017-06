Eines der größten Überraschungen der E3 2017, neben einem Remake von Age of Empires, ist die Ankündigung für das Remake von Shadow of the Colossus.

Das wäre dann der zweite Re-Release des 2005-Klassikers. Der erste HD-Remaster erschien 2011 für die Playstation 3, ebenso wie das zweite Remaster von Bluepoint.

Release: 2018

