Games Playstation E3 2017: Sieh dir jetzt den Livestream der Playstation-Präsentation an 13/06/2017 @ 02:00

Du kannst nicht schlafen und die Wiederholungen im Fernsehen können deine Augenlider nicht runter drücken?

Kein Problem: Sieh dir doch den Livestream von Sony an.

Sony findet ja immer einen Weg uns bei der E3 zu überraschen. Erwarten dürfen wir uns eine Fülle an neuen (exklusiven) Games, die Playstation 4 in Gold und Preisenkungen bestehender Hardware (eventuell die Playstation VR-Brille im Bundle mit der Pro um 499 Euro, als kleiner Seitenhieb an die Xbox One X).

