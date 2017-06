Pokemon-Rollenspiel für Nintendo Switch in Entwicklung

Die Frage ob ein Pokemon-Titel für die Nintendo Switch sich in Entwicklung befindet, kann man mit „JA“ beantworten.

Entwickler „Game Freak“ wird ein Pokemon-Rollenspiel auf den Markt bringen, die Entwicklung dürfte jedoch erst am Anfang stehen.

Today at #E32017, Pokémon President Mr. Ishihara announced that GAME FREAK has begun developing a Pokémon core RPG title on #NintendoSwitch! pic.twitter.com/10MkYDuzUR

— Pokémon (@Pokemon) 13. Juni 2017