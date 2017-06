Ich kann’s nicht sagen warum, aber die Call of Duty-Trailer hauen mich einfach nicht vom Hocker. Irgendwie sogar schon langweilig.

Dennoch sieht Call of Duty WWII fantastisch aus und bietet anhand dieser Gameplay-Eindrücke ordentlich Action am Schlachtfeld.

Call of Duty WWII erscheint am 3. November für PC, Xbox One und Playstation 4.

