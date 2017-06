Piraten, Riesenkraken, und was es sonst noch alles in den Piraten-Mythen so gibt. Skull and Bones, ein Open-World-Online-Game verbindet das alles.

Es ist das goldene Zeitalter der Piraterie.

Abtrünnige Kapitäne befehligen die mächtigsten Waffen auf Erden: Kriegsschiffe. In Skull & Bones™ bist du ein unersättlicher Piratenkapitän, der die Begnadigung des Königs zurückgewiesen hat. Da du nichts zu verlieren hattest, bist du von der Karibik zum Indischen Ozean gesegelt, einem exotischen und ungebändigten Grenzraum voller üppiger Schätze.

Diese reichen und idyllischen Gewässer bilden jedoch auch das Schlachtfeld, auf dem große Kolonialreiche, mächtige Handelskompanien und skrupellose Piraten erbittert um ihren Anteil an diesen wertvollen Schätzen kämpfen.

Im Laufe deines Aufstiegs zum ultimativen Piratenanführer baust du dir eine anpassbare Schiffsflotte auf, gehst auf Beutejagd auf lukrativen Handelsrouten und bringst rivalisierende Kapitäne, denkwürdige Charaktere und andere Spieler zu Fall. Um in diesem gnadenlosen Ozean zu überleben, musst du dich mit anderen Piraten zur einflussreichsten Piratenbande verbünden – werdet zu groß, um zu scheitern und nehmt am endlosen Kampf um die Vorherrschaft im Indischen Ozean teil.

Der Onlinetitel soll im Herbst 2018 für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen. Oder Johnny Depp mach wieder einen Fluch der Karibik-Film (wie spannend).