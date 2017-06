Games Game City 2017: Auch heuer wird das Wiener Rathaus wieder zur Kultstätte der österreichischen Gamerszene! 14/06/2017 @ 09:00

Die Game City öffnet wieder ihre Türen und zwar vom 13. bis zum 15. Oktober im Wiener Rathaus. Besucher jeden Alters erleben auf rund 10.000 m² die neuesten Gaming-Highlights kostenlos!

Größen der Computer- und Videospielbranche geben sich die Ehre und präsentieren viele der Highlights, die zurzeit auf der größten Branchenmesse E3 in Los Angeles präsentiert werden. In exakt vier Monaten können diese Neuheiten auf der Game City erstmals in Österreich angespielt und getestet werden. Zudem ruht auch der E-Sport nicht und es finden erneut zahlreiche spannende Wettkämpfe und Turniere mit diversen Games statt. Zusätzlich zu zahlreichen Ausstellern wie unter anderem Aerosoft, HP Gaming, Nintendo, PlayStation, Rudy Games und Techbold wird 2017 auch der Wiener Rathausplatz wieder mit einer Fülle an Überraschungen auftrumpfen.

„Die Game City ist jedes Jahr eine besonders wichtige Messe und wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder unseren Teil zur Begeisterung der Fans beitragen zu dürfen“, so Florian Mahr, PlayStation Marketing Manager Austria. „Das besondere Ambiente und auch die einzigartige Perspektive in denen Gaming hier betrachtet wird, machen die Messe im Wiener Rathaus zu einem unserer Highlights im Jahr.“

Für die jüngsten Gamer

Die wienXtra Kinderzone bietet pädagogisch wertvolle Spiele für Kids zwischen 4 und 12 Jahren. Empfehlenswerte Computer- und Konsolenspiele diverser Plattformen können unter Aufsicht geschulter MitarbeiterInnen erlebt werden. Die FachexpertInnen der wienXtra-spielebox und weiterer Kinderzone-PartnerInnen stellen Eltern Information zu digitalen Spielen zur Verfügung, die ausführlich Auskunft zu allen Fragen bezüglich Nutzung oder Auswirkungen von Computer- und Konsolenspielen geben.

Schüler aufgepasst!

Am Eröffnungstag, Freitag den 13.10., wird es den traditionellen „Schultag“ geben: Alle interessierten Schulklassen sind ab 09:00 Uhr herzlich eingeladen, die neuesten Gaming-Highlights zu erleben und auszuprobieren. Zudem bekommen teilnehmende Klassen einen näheren Einblick in die Themen Technik und Innovation sowie die Möglichkeit, sich pädagogisch mit „Gaming“ auseinanderzusetzen.

Alle Details im Überblick:

Öffnungszeiten:

Freitag: 9 Uhr bis 18 Uhr (Schultag)

Samstag: 10 Uhr bis 19 Uhr

Sonntag: 10 Uhr bis 19 Uhr

„Lange Nacht der Game City“: Freitag, 13.10.2017 ab 19 Uhr bis 00:00 Uhr

(Einlass nur mit Anmeldung, nähere Informationen folgen in Kürze)

Wo: Rathaus Wien, Friedrich-Schmidt-Platz, 1010 Wien;

Eingang über den Rathausplatz

Eintritt frei!

