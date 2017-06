Die E3 2017 hat ziemlich viel Star Wars Battlefront 2 Gameplay-Material gezeigt. Und irgendwie kann man davon nicht genug bekommen. Dieses 5-Minuten lange Video beschäftigt sich mit dem Starfighter (ohne HUD-System).

Star Wars Battlefront 2 erscheint am 14. November für PC, PS4 und Xbox One. – Die Elite-Trooper-Edition bekommt ihr für 89,98 Euro via Amazon.de!

