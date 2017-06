Zwischendurch Hier sind einige Online-Spiele zur Inspiration gegen die Langeweile 15/06/2017 @ 06:00

Online Spiele können besonders viel Spaß machen, weil sie so leicht zugänglich sind. Und sie sind beliebt: Im Jahr 2007 gab es bereits weltweit 217 Mio. Spieler von Online-Spielen.

Daher haben wir uns nach ein paar guten Online-Spielen umgesehen, die euch vielleicht interessieren könnten. Hier sind vier verschiedene Spiele zur Auswahl.

Shadowgun Legends

Shadowgun Legends wird schon heiß erwartet. Es soll voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres erscheinen, wann genau, ist noch nicht bekannt. Das Spiel hat aber jetzt schon mehrere Preise abgeräumt. Es wird auf der offiziellen Website als ein online FPS-Spiel mit MMORPS-Elementen in einem futuristischen Universum beschrieben. Im Spiel ist man ein Shadowgun-Krieger, der die Welt vor Aliens retten muss. Es spielt 30 Jahre nach dem Original Shadowgun-Spiel und es sollen einige bekannte Gesichter im neuen Spiel wiederauftauchen. Es kann alleine oder mit Freunden zusammengespielt werden. Es gibt eine große Auswahl an verfügbaren Waffen, die personalisiert, und verschiedene Missionen, die ausgeführt werden können. Shadowgun Legends scheint ein Spiel zu sein, worauf es sich lohnt, zu warten.

Game of Thrones

Microgaming hat schon so einige Spiele zu berühmten Filmen und Serien für Online-Casinos entwickelt, eines davon ist ein Slot zur beliebten Serie Games of Thrones. Games of Thrones kennen ja mittlerweile sicher alle. Daher ist es nur logisch, dass dieses Slot entwickelt wurde. Im Spiel gibt es 243 Gewinnmöglichkeiten, 5 Walzen und drei Reihen. Man kann es unter anderem bei Mr Green spielen. Es gibt daneben noch eine andere Version des Slots mit 15 Paylines. Symbole wie der Eiserne Thron und verschiedene Wild Card Symbole können zu höheren Gewinnen verhelfen. Der Sound im Spiel versetzt den Spieler in Games-of-Thrones-Stimmung.

Frog Fractions

In Frog Fractions geht es, wie der Name schon sagt, um Frösche. Genauer gesagt spielt man einen Frosch, der Früchte vor hungrigen Insekten fernhalten möchte. Das Spiel ist … wie soll man sagen; es ist etwas anders. Zum Beispiel werden Ausflüge zum Planeten Mars, auf dem die Insekten leben, unternommen, es geht einmal um den Boxsport und andere skurrile Dinge passieren. Es ist wohl für alle, die abgefahrene Spiele mögen, gut geeignet. Man kann es u. a. auf der Seite Twinbeard spielen.

Swords and Souls

Im Spiel Swords and Souls spielt man einen römischen Krieger, der sich in einem römischen Dorf befindet und versuchen muss, sich gegen Monster und andere Feinde zu messen. Die Grafiken sind witzig gemacht und im Spiel geht es darum, den Krieger zum Helden zu machen. Dafür muss der Krieger auch trainieren und Waffen kaufen. Swords and Souls besitzt seine eigene Fansite (leider nur auf Englisch).

Hoffentlich habt ihr euch inspirieren lassen und Lust aufs Spielen bekommen. Egal ob ihr den kleinen römischen Krieger zum Helden machen, die Frösche gegen die bösen Insekten siegen lassen, Game of Thrones als Slotspiel neu erleben oder auf Shadowgun Legends warten wollt, es gibt viel zu tun. Hinterlasst uns doch ein Kommentar und erzählt uns, ob ihr schon eines dieser Spiele gespielt habt und welches ihr gerne spielen wollt. Oder habt ihr vielleicht ein neues Spiel für euch entdeckt? Dann erzählt uns doch davon. Es würde uns interessieren, was ihr gerne spielt und in der Zukunft spielen möchtet.

