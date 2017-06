Games Playstation Neuer Verkaufsrekord für Sony: Über 60 Millionen PS4-Konsolen und 487 Millionen Games verkauft 15/06/2017 @ 08:30

Sony hat bis zum 11. Juni 2017 mehr als 60,4 Millionen Playstation 4-Konsolen (jeder Variation) sowie 487,8 Millionen Games verkauft, dies gab das japanische Unternehmen im Rahmen der E3 2017 bekannt.

Im Playstation Network tummeln sich rund 70 Millionen Gamer (PS4, PS3) und bis Ende März 2017 gab es 26,4 Millionen Playstation Plus-Abonnenten. Insgesamt verbringen aktive PS4-Nutzer mehr als 600 Millionen Spielstunden pro Woche mit ihren Konsolen.

Mit dem Exklusiv-Lineup, welches auf der E3 2017 vorgestellt wurde, mit Titeln wie Gran Turismo Sport, zeitlich exklusiven Inhalten für Destiny 2, God of War, Days Gone und Spiderman, wird der Erfolg sicherlich nicht so schnell abreißen.

