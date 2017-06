Ubisoft präsentiert in einem Live Reveal Video die kreative Vision des Teams hinter Beyond Good & Evil 2 sowie das Space Monkey Program – eine Entwicklerinitiative für die Community von Ubisoft Montpellier, die Spieler direkt mit dem Entwicklerteam verbinden wird.

Spieler werden in der Lage sein, ihre Ideen und ihr Feedback mitzuteilen, sowie die Möglichkeit erhalten, an der Live-Entwicklung des Spiels teilzuhaben. Zur Teilnahme an diesem Programm können Spieler folgende Seite besuchen: www.bgegame.com

Beyond Good & Evil2 wird von Ubisoft Montpellier entwickelt und versetzt Spieler in das System 3, ein Sonnensystem im Zentrum interstellarer Kolonisierung und des Handels in der Milchstraße des 24. Jahrhunderts. Während private Unternehmen Hybrid-Sklaven für die Herrschaft über die Ressourcen ausnutzen, bemühen sich die Kolonisten des Systems 3 darum, zu überleben und ihrem Leben Bedeutung zu verleihen, indem sie das vielfältige Erbe der alten Erde miteinander verknüpfen.

Und so beginnt die Ära der Weltraum-Piraterie.