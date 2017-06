Games PC-Games Hat Bill Gates mit Age of Empires: DE sein Versprechen gehalten? 16/06/2017 @ 20:39

Für viele war neben den großartigen Blockbustern auf der E3 2017 die Ankündigung von Age of Empires: Definitive Edition genauso spannend, wenn nicht sogar wichtiger. Haben wir die Jubiläums-Überraschung dem reichsten Mann der Welt, Bill Gates, zu verdanken?

Vor rund 3 Monaten veranstalte Microsoft-Mitbegründer Bill Gates eine „Reddit AMA“, quasi eine Frage-Antwort-Runde. Von den vielen Anfragen bzgl. Microsoft-Videospielen gab es auch eine Antwort bzgl. eines Age of Empires. So frage Benutzer „le-click“ wann es denn wieder mal soweit sei und Bill Gates antwortete damals: „Wir werden uns das ansehen.“ – So schnell? Immerhin gab er vor zwei Tagen eine Antwort, welche auf die offizielle Website verlinkt.

Anscheinend hat dieser Re-Release gar nicht soviel Aufwand gemacht wie gedacht, wenn man nur ein paar Monate für verbesserte Grafik und ein paar neuen Gameplay-Elementen benötigt?

Naja, vielleicht benötigt man doch mehr Zeit. Denn neben dem schicken Werbevideo steht noch kein Releasetermin. Wir sind gespannt!

