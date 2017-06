Games Xbox Forza 7 benötigt 100GB freien Speicherplatz – Soviel benötigen nicht viele Games! 17/06/2017 @ 17:52

Forza 7 wird am 3. Oktober für PC und Xbox One starten und eines ist schonmal sicher: So groß war ein Forza-Game, zum Launch, noch nie!

Das Entwicklerteam Turn 10 entüllte die Minimal-Anforderungen des Rennspiels und siehe da: Der Titel verschlingt gleich mal 100GB. Das gilt für PC als wie auch für Xbox One-Besitzer. Das treibt sogar Besitzern mit 1TB-Festplatte Schweiß auf die Stirnhaut, immerhin sind das gleich 10 Prozent des gesamten Speichervolumens.

Arm sind Besitzer einer Xbox One mit 500GB-Speicherplatz! Deswegen heißt es aufrüsten: Via Amazon.de findet ihr passende Festplatten für eure Xbox One-Konsole!

Damit ist es der größte Forza-Titel zum Start und sicherlich zugleich auch einer der „größten“ Titel für die Xbox One. Heute hat bereits ein Gears of War 4 mit allen Updates knappe 120GB und Halo 5 ist nach monatlichen Patches bereits bei rund 100GB.

Jetzt, wo „natives 4K“ angesagt ist, werden wir uns an solche Speicherfresser gewöhnen müssen.

