Games Nintendo Nintendo plant 2DS/3DS weit über das nächste Jahr zu unterstützen 17/06/2017 @ 18:09

Nintendo fokusiert sich derzeit auf ihre neueste Heimkonsole, die weltweit erfolgreiche Switch. Doch es gibt auch noch einen Platz für den „reinen“ Handheld 3DS/2DS, wie Nintendo im E3 2017-Livestream bekanntgab.

Die E3 brachte nämlich nicht nur Ankündigungen für die Switch-Konsole, sondern auch eine Vielzahl an neuen Titel für die Handheld-Sektion. Wie Nintendo of America-Präsident Reggie Fils-Aime gegenüber IGN.com sagte, wolle man den 3DS sogar über das Jahr 2018 hinaus unterstützen.

Nachdem der 2DS, nach dem 3DS, ab Juli eine XL-Version (2DS XL) bekommt wäre es unklug von Nintendo keine weiteren Games mehr zu bringen.

Fils-Aime sagte dazu: „Wir werden weiterhin neue Inhalte bringen, und das ist es, was dieses Gerät lebendig hält.“

Der 2DS XL startet am 28. Juli. Der preisgünstige Handheld ist in vielen Farben und Bundles via Amazon.de vorbestellbar!

Auch interessant für dich: Nintendo Switch: Firmwareupdate 2.3.0 verfügbar

NEWSLETTER