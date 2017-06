Games Nintendo PC-Games Playstation Xbox Star Wars Battlefront 2 EA-Play-Video wird zum Youtube-Hit der E3 2017 17/06/2017 @ 19:59

Das Star Wars Battlefront 2-Video, welches im Rahmen der EA Play vor der E3 2017 gezeigt wurde mutierte zum Youtube-Hit!

Youtube bestimmt Battlefront 2 zum klaren Gewinner der Show aus über 200 Games mit teilweise großen Ankündigungen. Nur ein (nicht gezeigtes) The Last of Us 2 hätte unserer Meinung nach das noch toppen können…

Diese Rangliste beinhaltet alle Videos (Gameplay, Medienberichterstattungen, Fan-Uploads und Trailer) wie Youtube in seiner Wertung bekanntgibt. Von allen Pressekonferenzen haben es gleich vier EA-Titel in die TOP 10 geschafft (Battlefront 2, FIFA 18, Anthem und Need for Speed Payback). Damit untermauert das Unternehmen seine Stellung in der Welt der Videospiele – wie wir finden.

Alleine der Battlefront 2-Gameplay-Trailer hat 7,9 Millionen Views gehabt – zum Stand der Auswertung, aktuell sind es bereits über 9 Millionen Views! Hier noch einmal der Trailer:

Platz zwei schaffte Super Mario Odyssey. Der Game-Trailer allein schaffte es schon auf 5,5 Millionen Views, aktuell sind es schon 8 Millionen!

Platz drei entfiel auf FIFA 18. Der offizielle Teaser-Trailer „The Journey: Hunter Returns“ schaffte es alleine schon auf 4 Millionen.

Youtube veröffentlichte auch die Rangliste der Einzelvideos, also welche am meisten angesehen wurden:

