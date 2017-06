#TOP Atari Games Unglaublich: Atari meldet sich nach 23 Jahren mit einer neuen Konsole zurück 17/06/2017 @ 18:23

Damit hätte wohl niemand mehr gerechnet: Atari meldet sich nach 23 Jahren mit einer neuen Konsole zurück.

Kleiner Rückblick: 1994 kam in Europa die letzte Konsole von Atari raus, die Atari Jaguar. Ein großer Flop. Danach gab es zwar noch die diversen Atari Flashback Konsolen, auf denen waren aber nur 20 vorinstallierte Spiele vorzufinden. Erweiterungsmöglichkeit gab es keine, deswegen zähle ich sie nicht zu den regulären Atari Konsolen.

Aber genug der kleinen Geschichtsstunde, seht sie euch selbst an:

Das ist sie also. Erinnert sehr stark an frühere Zeiten. Das schwarze Plastik, Holzimitat, wie schön. Was also die Frage aufkommen lässt: Wird sie eine neue Retro Konsole? Wohl kaum. Erst kürzlich wurde auf der E3 die Flashback 8 Gold angekündigt.

Wozu also noch eine Retro Konsole auf den Markt werfen? Laut CEO Fred Chesnais basiert die neue Atari auf PC Hardware. Und das war es leider auch schon mit den Details. Später werde man mehr erfahren, hieß es noch. Wir bleiben gespannt.

Flashback-Konsolen bekommst du bereits ab 60 Euro via Amazon.de!

ÜBER "Florian"