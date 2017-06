Games Xbox Xbox One X: Das sind die ersten Games mit Dolby Atmos-Sound 17/06/2017 @ 21:13

Wie sich ein Dolby-Sprecher gegenüber TechRadar geäußert hat, sollen Crackdown 3 und Gears of War 4 die ersten Titel für Xbox One, Xbox One S und Xbox One X sein, welche Dolby Atmos unterstützen.

Neben den bestehenden Features einer Dolby 5.1 bringt Dolby 7.1. (Atmos) den Sound zusätzlich von der Decke und verbessert so die Feinabstimmung. Die Klangauflösung wird dadurch spürbar höher.

Wer jedoch mit Kopfhöher Dolby Atmos genießen möchte, soll rund 15 Euro Lizenzgebühr „blechen“ müssen. Jedoch nur einmalig.

Ein genaues Datum für den „Sound-Update“ wurde nicht genannt.

Auch interessant für dich: State of Decay 2: Die Zombie-Apocalypse geht weiter

NEWSLETTER