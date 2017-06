Games PC-Games Xbox Große Lippe von Microsoft: Forza 7 wird auf Xbox One X genauso gut aussehen wie auf einem Multi-Tausend-Euro-Rechner 19/06/2017 @ 17:15

Das nennen wir mal fett aufgetragen! Wie Forza 7’s Chris Tector sagte sollen wir ehrfürchtig vor der Leistung seines Titels sein: „Die Leute werden auf der Xbox One X in nativen 4K und 60FPS zocken.“

Dieses Video von DigitalFoundry zeigt Forza 6 auf der Xbox One X, im Vergleich mit einem Gamer-PC.

„Es sind unkomprimierte Pixel.“

Damit verweist der Entwickler auf die Tatsache das Aliasing, also das weiche Kanten-Zeichnen der Texturen, sehr minimal in 4K ausfällt. Digital Foundry vergleicht die Xbox One X in punkto Darstellung gegen einen mehreren tausend Euro/Dollar-Rechner. In puncto Grafik auf jeden Fall, aber wird die Rechenleistung (Ladezeit) hier auch mitkommen… Immerhin verwenden die „Hochleistungskonsolen“ PS4 Pro und Xbox One X gegen morderne Gamer-PC’s relativ schwache CPU’s und verfügen über keine SSD-Festplatten.

Allerdings bestätigt uns der Entwickler nun auch, warum Forza 7 satte 100GB Festplattenplatz benötigt. So hochauflösende Texturen benötigen eben Platz… Nett wenn man dabei bedenkt das die Xbox One X in der Standard-Ausführung mit einer 1TB-Festplatte ausgeliefert wird.

Forza 7 erscheint am 3. Oktober für Windows 10 und Xbox One (X).

