The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Hard-Modus bietet neue Speicherslots und Inhalte 19/06/2017

Für den kommenden ersten DLC-Pack mit dem Titel „The Master Trials“ veröffentlichte Nintendo neue Details.

So wird der Hard-Modus (oder auch „Master-Modus“) zwei neue Speicher-Slots bringen, getrennt von den normalen sechs Speicher-Slots.

Master Trials erscheint auch mit ein paar neuen Bits an Daten. Darunter neue Waffen, Hero’s Pfad-Modus und eine Feindwellen-Kampf-Herausforderung namens „Trial of the Sword“.

Wir sind gespannt. Am 30. Juni erscheint Master Trials. Der zweite DLC „The Champion’s Ballade“ kommt vor Weihnachten 2017 online.

