Games Playstation Wann erscheinen Days Gone, God of War, Detroit: Become Human oder Spider-Man nun wirklich? 19/06/2017 @ 22:08

Viele der Sony-Exklusiv-Games für die Playstation 4, welche auf der E3-Pressekonferenz gezeigt wurden, fehlte eines: konkrete Releasetermine. Stattdessen bekamen wir vage 2018-Ziele.

Days Gone, God of War, Detroit: Become Human oder Spider-Man waren die Namen mit Bildern bei denen wir Lust zum Zocken bekommen haben. Allerdings ob 2018 bis Ende März 2018 geheißen hat, also bis Ende des Geschäftsjahres 2017 oder Ende 2018, dass wusste nach der E3 keiner so richtig.

Shawn Layden, Präsident von Sony Interactive Entertainment America, musste sich dieser Kritik im Interview mit „The Telegraph“ stellen: „Um ehrlich zu sein sind wir schon halb durch mit 2017.“ Dabei kommentierte er den „Mangel“ an Exklusiv-Titeln im zweiten Halbjahr 2017:

„Das ist die Natur der Spieleentwicklung. Und nein. Gran Turismo Sport startet im Herbst. Ein Titel der uns viel Aufmerksamkeit gibt.“

Jedoch auf die Termine für die oben genannten Titel wie Days Gone, God of War, Detroit: Become Human oder Spider-Man hatte er keine genaue Angabe, aber immerhin entkam im ein: „Wahrscheinlich in der ersten Jahreshälfte 2018.“ – Immerhin etwas.

Richtige Releasetermine können wir wahrscheinlich erste gegen Ende diesen Jahres oder auf der PSX im Dezember erhalten.

