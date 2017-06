Der Kingslayer selbst, Seth Rollins, ist der WWE 2K18’s Cover Superstar.

Das Cover des neuesten Teils von WWE 2K ist stets ein heiß diskutiertes Thema. Die Mitglieder des WWE 2KUniversums würden natürlich alle am liebsten ihren favorisierten WWE Superstar auf dem Cover sehen, aber am Ende kann es natürlich nur einen geben. Wir lassen diese besondere Ehre nur den Besten der Besten zukommen. Zur illustren Runde gehören ein Beast (Brock Lesnar), The Rock (Dwayne Johnson), eine Texas Rattlesnake (Steve Austin) und ein Mann, den niemand sehen kann (John Cena). Endlich können wir mit Stolz verkünden, dass ein Kingslayer in diese Gruppe aufgenommen wird. Seth Rollins wird das Gesicht von WWE 2K18!

Einen Blick auf die Errungenschaften von Rollins zu werfen, erklärt diese Wahl sofort:

Zweifacher WWE Champion;

Der erste NXT Champion überhaupt;

Zusammen mit Roman Reigns und Dean Ambrose Mitglied von The Shield, eine der dominantesten Gruppierungen aller Zeiten;

United States Champion;

WWE Tag Team Champion:

„Mr. Money in the Bank“;

Konnte bei WrestleMania 33 „The Game“ Triple H besiegen.

Seth Rollins Karriere ist wahrlich einzigartig. Er ermutigt auch und gerade dadurch das jeden im WWE 2KUniversum, ebenfalls seinem eigenen Weg zu gehen.

„Als WWE 2K18Coversuperstar und Markenbotschafter ist es mir eine Ehre und Aufgabe zugleich, sicherzustellen, dass das Spiel dem Motto #BeLikeNoOne– ein Motto, das wie die Faust aufs Auge zu allem passt, wofür ich stehe – gerecht wird und dass es seinen ganz eigenen Weg der Zerstörung einschlägt“, sagt Seth Rollins. „Als Nachfolger von WWE 2KCoversuperstars wie Dwayne ‚The Rock‘ Johnson, John Cena, Stone Cold Steve Austin und Brock Lesnar übernehme ich den Staffelstab und bin stolz, eine neue Generation von WWE Superstar repräsentieren zu dürfen. Ich bin die Zukunft, und die Zukunft hält keiner auf.“

WWE 2K18 Standard Edition

WWE 2K18 erscheint am Dienstag, de 17. Oktober 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und kann sowohl als physische Variante als auch digital erworben werden. Vorbesteller erhalten digitale Bonusinhalte, die wir diesen Sommer vorstellen werden.

Auch interessant für dich: Forza 7 benötigt 100GB freien Speicherplatz - Soviel benötigen nicht viele Games!

WWE 2K18 Deluxe Edition

Spieler, die die sowohl als physische Variante als auch digital bei ausgewählten Händlern erhältliche WWE 2K18 Deluxe Edition für PlayStation 4 oder Xbox One erwerben, können über Early Access schon vier Tage früher auf das Spiel und die Bonusinhalte zugreifen – und zwar ab Freitag, den 13. Oktober 2017. In der WWE 2K18 Deluxe Edition enthalten sind:

Ein Exemplar des Spiels WWE 2K18 in der Deluxe Edition-Verpackung;

Zugriff auf sämtliche Season Pass-Inhalte (weitere Details diesen Herbst);

Zugriff auf sämtliche digitalen WWE 2K18 Vorbesteller-Boni (weitere Details diesen Sommer);

Zusätzliche digitale Inhalte der WWE 2K18 Collector’s Edition (weitere Details diesen Sommer).

WWE 2K18 Collector’s Edition

Spieler, die bei ausgewählten Händlern die WWE 2K18 Collector’s Edition für PlayStation 4 oder Xbox One erwerben, können ebenfalls über Early Access vier Tage früher auf das Spiel und die Bonusinhalte zugreifen – ab Freitag, den 13. Oktober 2017.

Jetzt WWE 2K18 vorbestellen!