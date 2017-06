Games Playstation „Die Playstation 4 ist wie ein fünfjähriger PC“: Entwickler beschwert sich über die mangelnde Leistung der Konsole 22/06/2017 @ 20:30

Josef Fares, Leitender Entwickler für das kommende A Way Out, ist bekannt für seine leidenschaftlichen und direkten Aussagen. Nun „traf“ es die PS4.

Im Gespräch mit Engadget sagte Fares über die Sony-Konsole:

„Du willst die ehrliche Wahrheit (über die PS4)? Diese Maschine ist nicht so stark, wie du denkst“, während er eine Demo auf jener Konsole zeigte. „Das ist wie ein fünfjähriger PC. Wenn Konsolen so mächtig wären wie PCs heute sind, würdest du alle anderen Spiele sehen. Die meisten der Entwickler, die dort ausgestellt werden, sollten sie an Konsolen arbeiten lassen.“

Damit hat er sicherlich den Nagel am Kopf getroffen… Immerhin kommen wir dem vierten Jahrestag der PS4-Veröffentlichung zu. Auch wenn man das Alter der Konsole nicht berücksichtigt wird, wurde es mehrfach gesagt, dass die CPUs in beiden Konsolen nicht sehr leistungsfähig sind, auch die Xbox One X – die vermeintlich mächtigste Konsole am Markt, ist immer noch mehr oder weniger eine aktualisierte Version einer alten Hardware.

A Way Out erscheint im Jahr 2018 für PC, PS4 und Xbox One.

