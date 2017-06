Games PC-Games Turtle Beach: Elite Pro PC-Edition & Partnerschaft mit eSport-Team Astralis 22/06/2017 @ 19:30

Als Teil seines fortwährenden Engagements im eSport gab die Turtle Beach Corporation (NASDAQ: HEAR), führender Hersteller von Gaming-Headsets und Audio-Zubehör heute die neue Partnerschaft mit Astralis bekannt – einem der langlebigsten Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO)-Teams der Welt.

Parallel kündigte Turtle Beach mit der brandneuen Elite Pro – PC Edition eine neue Auflage des bahnbrechenden Elite Pro Tournament Gaming-Headsets für den PC an, die bereits im Juli erscheinen soll.

Astralis ist eines der erfolgreichsten CS: GO-Teams der Welt, das bereits IEM Katowice und ESL Major in Atlanta gewonnen hat und in 2017 ununterbrochen den Spitzenplatz der Weltrangliste hält. Im Rahmen der neuen Partnerschaft wird Astralis’ Weltklasse-CS: GO-Team Turtle Beachs neues Elite Pro – PC Edition Gaming-Headset und weitere Turtle Beach-Ausrüstung einsetzen, während sie die CS:GO-Wettbewerbs-Szene weiterhin dominieren. Auch werden die Gamer von Astralis wichtige Beiträge für die Zukunft von Turtle Beachs Produktentwicklung leisten und sicherstellen, dass die Bedürfnisse der besten Pro-Gamer der Welt mit der kommenden Generation von Turtle Beachs Gaming Audio-Produkten für den PC restlos erfüllt werden.

„Dies ist die perfekte Art, unsere Präsenz im Gaming-Markt für den PC zu stärken und unseren beachtlichen Erfolg weiter auszubauen – gemeinsam mit einer der bedeutendsten eSport-Organisationen der Welt, die wir mit dem wahrscheinlich besten Gaming-Headset auf dem Mark ausrüsten,“ so Jürgen Stark, CEO, Turtle Beach Corporation. „Nach dem Start im letzten Jahr nutzen heute bereits zahlreiche Konsolen-Gamer, Pro-Gamer und Teams Elite Pro. Es ist nur natürlich, dieses Angebot nun auch den PC-Gamern zur Verfügung zu stellen. Die neue Partnerschaft mit Astralis zeigt einmal mehr, dass die besten Gamer der Welt Ausrüstung von Turtle Beach bevorzugen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die neue Elite Pro – PC Edition zu präsentieren und in Kürze weitere bahnbrechende Gaming-Headsets für den PC anzubieten.“

„Ganz gleich, ob es um Einrichtungen, Ausrüstung, Training oder Events geht: Wir bei RFRSH wollen stets das Optimum erreichen und darauf aufbauen. Mit dieser Einstellung sind wir an die Optimierung der Audio-Ausrüstung für die Teams und Spieler herangegangen“, so Jordi Roig, Chief Commerical Officer, RFRSH Entertainment – Astralis’ Management Firma. „Wir haben nach einem Partner gesucht, der uns nicht nur ausgezeichnete, leistungsfähige Ausrüstung bietet, sondern auch eine vollwertige Partnerschaft in allen Bereichen. Nun, da wir unsere Suche nach einem neuen Audio-Partner für Astralis umfassend durchgeführt und abgeschlossen haben, begrüßen wir Turtle Beach mit großer Freude in unserem Team. Die Astralis-Gamer und -Mitarbeiter haben die Elite Pro-Ausrüstung ausführlich getestet. Dadurch sind wir zum festen Glauben gelangt, dass Astralis gemeinsam mit Turtle Beach einen neuen Standard schaffen wird, was Audio-Produkte für den PC angeht.“

Hier die Details der Elite Pro – PC Edition Gaming-Headsets für Profis:

ComforTec Fit System – Der Spieler erlebt einen bahnbrechenden, neuen Komfort mit diesem revolutionären, anpassbaren System für perfekten Sitz.

Der Spieler erlebt einen bahnbrechenden, neuen Komfort mit diesem revolutionären, anpassbaren System für perfekten Sitz. Aerofit Ohrpolster – Revolutionäre Werkstofftechnologien verbinden sich hier, damit die Ohren es bequem und angenehm kühl haben. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass Umgebungsgeräusche draußen bleiben und Bässe noch besser klingen.

Revolutionäre Werkstofftechnologien verbinden sich hier, damit die Ohren es bequem und angenehm kühl haben. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass Umgebungsgeräusche draußen bleiben und Bässe noch besser klingen. ProSpecs Glasses Relief System – Headset und Brille sind mit unserer patentierten Technologie zur Verminderung von Druckstellen ab sofort eine mehr als tragbare Kombination.

Headset und Brille sind mit unserer patentierten Technologie zur Verminderung von Druckstellen ab sofort eine mehr als tragbare Kombination. DTS Headphone:X Surroundsound-Technologie – Schafft eine einzigartige 7.1-Kanal-Erfahrung rund um den Kopf des Spielers, in der die präzise Position jedes einzelnen Geräuschs mühelos zu orten sind.

Schafft eine einzigartige 7.1-Kanal-Erfahrung rund um den Kopf des Spielers, in der die präzise Position jedes einzelnen Geräuschs mühelos zu orten sind. DTS Surroundsound-Modi – Audio-Einstellungen können mit Surroundsound-Modi, die speziell auf Spiele, Filme und Musik abgestimmt sind, individualisiert werden.

Audio-Einstellungen können mit Surroundsound-Modi, die speziell auf Spiele, Filme und Musik abgestimmt sind, individualisiert werden. Superhuman Hearing – Der Spieler hört jedes einzelne Geräusch um sich herum, wie heranschleichende Spieler, das Nachladen gegnerischer Waffen hinter der nächsten Ecke und Fahrzeuge in der Ferne, in denen Verstärkungen nahen.

Der Spieler hört jedes einzelne Geräusch um sich herum, wie heranschleichende Spieler, das Nachladen gegnerischer Waffen hinter der nächsten Ecke und Fahrzeuge in der Ferne, in denen Verstärkungen nahen. Pro Gaming-Mikrofon mit TruSpeak™-Technologie – Mit diesem Mikrofon in Profi-Qualität wird sichergestellt, dass der Spieler gehört und verstanden wird.

Mit diesem Mikrofon in Profi-Qualität wird sichergestellt, dass der Spieler gehört und verstanden wird. 50mm Nanoclear-Lautsprecher – Der Spieler taucht in das Spiel ein und hört klar und deutlich, was die Teamkameraden sagen – dank des spezifischen eSport-Audio-Tunings und großer, kräftiger 50mm-Lautsprecher.

Die Elite Pro – PC Edition kann ab sofort auf www.turtlebeach.com und im gut sortierten Handel vorbestellt werden. Sie erscheint planmäßig im Juli zum empfohlenen Verkaufspreis von 199,95 US Dollar.

