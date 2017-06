Games Playstation Call of Duty: Modern Warfare Remastered ab 27. Juni für PlayStation 4 erhältlich 23/06/2017 @ 21:30

Activision hat heute bekanntgegeben, dass Call of Duty: Modern Warfare Remastered, eine vollständige Rundumerneuerung eines der in der Fachpresse meistgelobten Spiele der Geschichte, ab Dienstag, 27. Juni, zuerst für PlayStation 4 als Einzeltitel im Handel sowie als Download bei PlayStation Network erhältlich sind wird.

Andere Plattformen folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Das Spiel beinhaltet die komplette Kampagne sowie 16 Multiplayer-Maps, die die Fans kennen und lieben, aus Call of Duty 4: Modern Warfare – und das alles in atemberaubendem HD.

„Es war eine Ehre, einer neuen Generation von Spielern diesen großartigen Titel nahe zu bringen, der einen ganz besonderen Platz in unserem Herzen einnimmt“, erklärt Brian Raffel, Studioleiter bei Raven Software. „Mit Modern Warfare Remastered können wir unsere liebsten Kampagnenlevel und Multiplayer-Momente in HD-Grafik und verbessertem Ton neu erleben. Kein Detail war zu klein, als sich das Team auf jeden Aspekt der Entwicklung gestürzt hat.“

Um die Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare Remastered gebührend zu feiern, können die Spieler außerdem am neusten saisonalen Call of Duty-Event teilnehmen, den „Days of Summer“. Die fünfwöchige Community-Feier beginnt am 27. Juni und bietet Unmengen an Geschenken im Spiel, EP-Events und neuen Listen über mehrere Titel hinweg, einschließlich einer neuen Sommer-Map für Modern Warfare Remastered, die während des gesamten Events verfügbar ist, sowie vieles mehr, das Dienstag bekanntgegeben wird.

Viele Verbesserungen

Call of Duty: Modern Warfare Remastered bietet verbesserte Texturauflösung und -details, modernisierte Animationen, eine neu gemasterte Audioausgabe und vieles mehr. Fans erleben die vollständige, legendäre Kampagne, die sie mit Capt. Price, Gaz und Soap rund um den Globus in alle Missionen aus der ursprünglichen Veröffentlichung führt, einschließlich „Gut getarnt“, „Charlie surft nicht“ und „Besatzung entbehrlich“. Die Spieler erleben außerdem den Online-Multiplayer-Modus, der Call of Duty mit der Einführung von Abschussserien, EP, Prestige und mehr neu definiert hat, und treten auf ihren Lieblings-Maps aus dem ursprünglichen Multiplayer-Modus gegeneinander an, darunter Klassiker wie „Crash“, „Backlot“ und „Crossfire“.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered hat von der USK eine Alterseinstufung ab 18 Jahren erhalten und ist ab Dienstag, 27. Juni im Handel und via PlayStation Network erhältlich. Das Paket enthält nicht das Modern Warfare Remastered Variety DLC-Pack.

