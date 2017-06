Games Xbox Grandios: Xbox One X kann Titanfall 2 bis zu 6K rendern! 23/06/2017 @ 22:00

Anzeige

Wie von DKo5 von Respawn ankündigte, wird Titanfall 2 auf der Xbox One X manchmal sogar höher als in 4K gerendert und dann mittels Downsampling an die Auflösung der Xbox One X angepasst, die von der Hardware ausgegeben wird.

Bei internen Tests des DLC’s „The War Games“ konnte er beobachten, wie das Game mit 6K gerendert wird.

Titanfall 2 erschien für Playstation 4 und Xbox One.

Auch interessant für dich: Xbox One X: Das sind die ersten Games mit Dolby Atmos-Sound

NEWSLETTER