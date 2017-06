Games PC-Games Xbox PlayerUnknown’s Battlegrounds erreicht 4-Millionen-Marke und $100M-Umsatz 23/06/2017 @ 21:13

PlayerUnknown’s Battlegrounds, via Steam im Early-Access erhältlich, überzeugt nun auch die zynischten Gamer. Immerhin hat das Game in den letzten zwei Wochen eine weitere Million Gamer zum Kauf überzeugt und erreicht damit die 4-Millionen-Marke.

Wie Schöpfer Brendan ‚PlayerUnknown‘ Greene heute via Twitter bekanntgab, wurde die Marke von vier Millionen überschritten. Dabei bedankte er sich auch auf die fortlaufende Unterstützung!

Ein Steam-Phänomen!

Der Battle-Royale-Titel wurde erst Ende März via Steam gestartet und gilt seitdem als Phänomen. Immerhin hat der Titel – der nicht noch einmal fertig ist und lediglich eine Map beinhaltet – über 100 Millionen Dollar Umsatz erzielt.

Dabei entwickelt sich PlayerUnknown’s Battlegrounds zum wahren Steam-Hit! Immerhin befindet es sich in den Steam-Charts bereits auf Platz 3 der meistgespielten aktuellen Games mit rund 231.821 Gamern täglich, hinter Counter-Strike: Global Offensive (692.966) und dem ewigen Ersten DOTA 2 (923.122).

Zuschauer-Hit auf Twitch

Aber nicht nur bei den Gamern, auch bei den Zusehern ist Battlegrounds ganz vorne! Rund 15% aller Twitch-User sehen sich täglich PlayerUnknown’s Spielzüge an…

Und die Entwickler haben noch mehr Statistiken für uns parat: Rund 24% der Gamer sind in den USA daheim, 19% in China, 6% in Deutschland, 6% in Russland, 4% in Großbritannien, 5,5% in Südkorea und 4,3% in Japan.

Entwickler Bluehole versorgt die Community mit kleineren wöchentlichen und großen monatlichen Updates. Für Konsolen wird der Titel zeitexklusiv für die Xbox One erscheinen.

