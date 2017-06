Games Playstation Bekommt Uncharted: Golden Abyss ein Remake auf der Playstation 4? 24/06/2017 @ 20:00

Uncharted: Golden Abyss erschien 2011 für die PS VITA und könnte womöglich in den nächsten Jahren ein Remake für die Playstation 4 feiern, wie Arne Meyer, Community Strategist bei Naughty Dog, in einem Interview mit Finder.com sagte.

In der Spielesammlung von Uncharted: The Nathan Drake Collection war der Titel nicht enthalten, weil es ein „Vorgänger“ von Drake’s Fortune war. In Golden Abyss bekamen wir viele Charaktere zu Gesicht, welche in anderen Titeln nicht mehr gesehen wurden. Deswegen spricht vieles dafür Uncharted: Golden Abyss neu aufzurollen, da der Titel auf der PS VITA nicht sonderlich viel Publikum hatte.

Entscheidung liegt nicht alleine bei Naughty Dog

Jedoch fügte Meyer hinzu, dass die Entscheidung nicht bei Naughty Dog alleine liegt, sondern auch Sony Worldwide Studios hier ein Mitspracherecht hat.

Die Hoffnung lebt! Was sagt ihr?

