Games PC-Games Destiny 2 am PC: Keine lieblose Konsolen-Portierung 24/06/2017 @ 19:30

Der Umstand das Bungie die PC-Version von Destiny 2 von einem externen Studio, Vicarious Visions, entwicklen lässt hatte zuerst den Anschein ob den einstigen Halo-Machern die PC-Fassung nicht genug Aufmerksamkeit zugetragen wird.

Ein Screenshot der Einstellungsmöglichkeiten (Link: PCGames.de) widerlegt nun diese These, der Lieblosigkeit für die PC-Version. So gibt es für „Tuning-Freaks“ jede Menge Optionen in puncto Tastaturbelegung und Grafik.

Destiny 2 erscheint am 24. Oktober für PC und zuvor am 6. September für Playstation 4 und Xbox One.

Auch interessant für dich: Destiny 2 soll auf PS4 (Pro) und Xbox One mit nur 30fps laufen...

NEWSLETTER