SEGA veröffentlichte anlässlich des 26. Geburtstages des blauen Kult-Igels ein Video von den weltweiten Entwicklerstudios der Sonic-Spiele.

Die nächsten Sonic-Titel stehen bereits in den Startlöchern. So wird heuer noch Sonic Forces für Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One und PC erscheinen.

Bereits am 15. August gibt es mit Sonic Mania ein Revival der bisherigen Sonic-Titel für Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One und PC.

