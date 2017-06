Games PC-Games Kurios: Wenn Entwickler Gamer ernst nehmen – Einzelner Baum auf Wunsch entfernt 24/06/2017 @ 18:00

Rising Storm 2: Vietnam hat nicht viele Gamer, rund 5000 zocken den Titel täglich via Steam, dennoch bemüht sich Entwickler ein tadelloses Fan-Service zu liefern.

So kam die kuriose Anfrage von „SprayAndPlay“, Fan des Multiplayer-Shooters, bzgl. der Entfernung eines Baumes. Er fragte an, weil er mit seinem Huey-Helikoptor an einer gewissen Stelle immer sehr niedrig, schnell und niedrig durchfliegt, um dem gegnerischen Feuer auszuweichen. Doch ausgerechnet am Ende dieser Landezone steht ein Baum im Weg.

Es ist zwar nur eine Kleinigkeit die den Gamer störte, doch der Entwickler nahm sich diese Sache zu Herzen und reagierte mit dem nächsten Patch mit der Entfernung dieses besagten Baumes mit dem Nachsatz: „We agree with you, sir!“

Quelle & Bild: Kotaku.com

