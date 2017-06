#TOP Games Nintendo Endlich: Nintendo kündigt SNES Classic Mini an, inklusive 21 Games 26/06/2017 @ 18:35

Vergesst das NES Classic Mini – welches irgendwie nie richtig verfügbar war – jetzt kommt das Super Nintendo Classic Mini-System!

Wie Nintendo heute bekannt gab wird die Mini-Konsole der Kultkonsole am 29. September für rund 80 Euro am Markt erscheinen und 21 Games beinhalten, darunter auch das bisher unveröffentlichte Star Fox 2! Es gibt kein einzig schlechtes Game in der Liste der Games, aber seht selbst:

Contra III: The Alien Wars ™

Donkey Kong Country ™

EarthBound ™

Final Fantasy III

F-ZERO ™

Kirby ™ Super Star

Kirby’s Dream Course ™

The Legend of Zelda ™ : A Link to the Past ™

Mega Man ® X

Secret of Mana

Star Fox ™

Star Fox ™ 2

Street Fighter ® II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV ™

Super Ghouls ’n Ghosts ®

Super Mario Kart ™

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars ™

Super Mario World ™

Super Metroid ™

Super Punch-Out!! ™

Yoshi’s Island™

Um Star Fox 2 aber spielen zu können musst du zuerst Star Fox abschließen. Interessant!

Das System wird mit einem HDMI-Kabel, Ladekabel und zwei SNES-Controllern ausgeliefert, so dass du mit Freunden in Street Fighter euch die „Goschn“ einhauen könnt. Hoffentlich produziert Nintendo dieses mal gleich mehr Konsolen…

Der Artikel ist bei Amazon.de derzeit noch nicht vorbestellbar!

