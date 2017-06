Games Nintendo Super Nintendo Classic Mini erhält in Japan andere Games 27/06/2017 @ 17:14

Die Retro-Konsole, Super Nintendo Classic Mini, wird in Japan andere Games erhalten, wie Nintendo heute verkündete.

So heißt die Konsole, wie auch einst, Super Famicom und wird am 5. Oktober 2017 für rund 63 Euro/7.980 Yen erscheinen (Nettopreise). Für den japanischen Raum gibt es genauso 21 Titel, jedoch fehlen Super Punch-Out!!, Super Castlevania IV, EarthBound, Kirby’s Dream Course und Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting.

In Japan werden diese Titel durch Fire Emblem: Monshou no Nazo (engl. „Fire Emblem: Mystery of the Emblem“), Ganbare Goemon: Yukihime Kyuushutsu Emaki (engl. „The Legend of the Mystical Ninja“), Super Soccer, Super Street Fighter II: The New Challengers und Panel de Pon (engl. „Tetris Attack“) ersetzt.

Die Super Nintendo Classic Mini ist derzeit noch nicht vorbestellbar. (Amazon.de)

Quelle: Famitsu (JP)

