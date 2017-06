Games Nintendo Österreich: Nintendo ist beim NIVEA-Familienfest an Bord! 28/06/2017 @ 10:30

Es ist die größte Sommer-Ferien-Tour Österreichs: Das NIVEA Familienfest zaubert mit Bühnenshows, Sport und lustigen Spielen ein Lächeln ins Gesicht von Kindern und Erwachsenen. In diesem Jahr ist auch Nintendo mit von der sommerlichen Partie.

An acht Wochenenden zwischen dem 1. Juli und dem 3. September bietet sich an ebenso vielen Veranstaltungsorten im ganzen Land Gelegenheit, in Nintendo-Welten einzutauchen. Vom witzigen Kartrennen für Nintendo Switch – die neue TV-Konsole zum Mitnehmen – bis zur fröhlichen Pokémon-Suche auf den Handhelds der Nintendo 2DS & 3DS-Reihe dürfte für jeden das Richtige dabei sein.

Der Stapellauf des NIVEA Familienfests erfolgt in diesem Jahr am 1. und 2. Juli in der Werft Korneuburg in Niederösterreich. Anschließend tourt das Fest durch weitere Orte in den Ländern Salzburg, Tirol, Oberösterreich, Steiermark und Burgenland, bis es am ersten Septemberwochenende im Kurpark Oberlaa in Wien Station macht. Beim dortigen Finale ist Nintendo nicht nur mit einem Stand vertreten, sondern gleich mit der eigenen Pokémon Kids Tour, die kurzerhand ins große Familienfest integriert wird. Die Feste finden samstags immer von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.Diese Nintendo Switch-Spiele sind mit dabeiAm Nintendo-Stand dürfen sich die Besucher des Familienfests auf gleich drei Spiele für die neue TV-Konsole Nintendo Switch freuen:

Das kürzlich erschienene Mario Kart 8 Deluxe ist ein Rennspiel-Spaß der Extraklasse und der bisher umfangreichste Titel der Kultserie. Bis zu acht Spieler – online sogar bis zu zwölf – liefern sich ebenso rasante wie ausgelassene Kartrennen und können ihre spektakulären Vehikel dabei mit echten Lenkbewegungen steuern.

Ein völlig neuartiges Sportspiel ist das witzige Action-Spektakel ARMS. Die Spieler nehmen in jede Hand einen der neuen, bewegungssensitiven Joy-Con-Controller und lassen ihre Spielfigur durch natürliche Boxbewegungen Haken austeilen. Zudem können sie den Charakteren unterschiedliche Arme verpassen, die im Ring jeweils ganz eigene Spezialeffekte erzeugen.

1-2-Switch wiederum ist ein Partyspaß, vollgepackt mit originellen Bewegungsspielen. Ob beim Westernduell, beim Wettmelken oder Safeknacker: Dieser Titel nutzt die Möglichkeiten der Joy-Con-Controller perfekt – ihre Bewegungs- und Beschleunigungssensoren ebenso wie die Vibrationsfunktion. Und bei den meisten Wettkämpfen gilt es, den Mitspieler im Auge zu behalten, nicht den Bildschirm.

Tragbarer Spielspaß mit Nintendo 2DS & 3DSWer mobile Videospiele mag, sollte sich am Nintendo-Stand einen Handheld aus der Nintendo 2DS & 3DS-Familie schnappen. Denn auch für die tragbaren Konsolen stehen unterhaltende Spiele bereit – darunter:

In den beiden Titeln YO-KAI WATCH 2: Knochige Gespenster und YO-KAI WATCH 2: Kräftige Seelen dreht sich alles um die unsichtbaren, schelmischen Wesen, die den Bürgern von Lenzhausen immer wieder Streiche spielen. Die Spieler unternehmen eine spannende Zeitreise zurück zu den Ursprüngen der Yo-Kai Watch, mit der sich die mysteriösen Wesen sichtbar machen lassen.

Nintendo präsentiert: New Style Boutique – Mode von morgen lädt in die Welt der Haute Couture ein. Die Nintendo-Freundinnen und -Freunde machen in der Welt des schönen Scheins spielerisch Karriere als Boutique-Managerin, Make-Up-Artistin, Hairstylistin, Designerin oder Model.

Und dann sind da noch Pokémon Sonne und Pokémon Mond, die neuesten Editionen einer weiteren Kultspielserie. Die Spieler erkunden eine neue Welt, die Alola Region, die aus vier traumhaft schönen Inseln besteht. Selbstverständlich gibt es wieder jede Menge neue Pokémon zu entdecken, die auf Alola friedlich mit den Menschen zusammenleben.

Außer mit den Spielen überrascht Nintendo die Besucher des NIVEA Familienfests auch mit kleinen Geschenken und Give Aways. Es lohnt sich also vorbeizuschauen beim sommerlichen Freizeitspaß, den NIVEA und Nintendo bieten.

Die Tourdaten

01. + 02. Juli 2017: Werft Korneuburg (NÖ)

15. + 16. Juli 2017: Wagrain-Kleinarl / Bergbahnen Parkplatz Kleinarl (S)

22. + 23. Juli 2017: Oetz im Ötztal / Zentrumsparkplatz (T)

29. + 30. Juli 2017: Star Movie Wels (OÖ)

05. + 06. Aug. 2017: Alpbachtal Seenland / Pöglbahn Inneralpbach (T)

19. + 20. Aug. 2017: H2O-Hoteltherme Bad Waltersdorf (ST)

26. + 27. Aug. 2017: Familienstrandbad Neufelder See (B)

02. + 03. Sept. 2017: Tourfinale – Kurpark Oberlaa Wien (W)

