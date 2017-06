Games Nintendo PC-Games Playstation Xbox Rocket League-Entwickler fragt täglich bei Sony wegen Cross-Play an! 28/06/2017 @ 15:00

Seitdem das Auto-Ball-Game Rocket League auf der Playstation 4 im Jahr 2015 erschienen ist, fragt laut Entwickler Psyonix täglich jemand vom Personal bei Sony an, ab wann man mit Cross-Play starten könne. Das sagte Jeremy Dunham, Vice President of Publishing bei Psyonix, im Gespräch mit Engadget.

Sony weigert sich jedoch weiterhin dagegen und meine: „Man möchte Cross-Play, also das plattformübergreifene Zocken miteinander, aktuell nicht in Betracht ziehen. Nintendo hingegen erteile dem Entwickler noch am selben Tag die Möglichkeit auch mit PC-Gamern gemeinsam zu spielen. Bei Microsoft dauerte es einen Monat, wurde aber abgesegnet.

Rocket League ist für PC, Playstation 4, Xbox One und erscheint noch heuer für Nintendo Switch.

