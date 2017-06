Games Sega Forever: Saturn- und Dreamcast-Games sollen erst später folgen 28/06/2017 @ 15:30

Mit der Mobile App „Sega Forever“ möchte der altbekannte Games- und frühere Hardware-Hersteller SEGA unsere Retro-Herzen am Smartphone auffüllen. Wie nun bekannt wurde erwarten uns noch besondere „Schmankerln“.

So werden nach den Sega Mega Drive-Startiteln auch zukünftig Dreamcast- und Saturn-Games wie Segagaga (Dreamcast, 2001) und Panzer Dragoon (Saturn, 1995) erscheinen, wie Mike Evans gegenüber Eurogamer.net im Gespräch gesagt hat.

Hoffentlich folgen auch noch „Perlen“ wie Sega Rally, Sonic Adventures (alle Dreamcast) oder Dead or Alive und The House of the Dead (alle Saturn).

Jedoch möchte SEGA zuerst Titel veröffentlichen, die den „Massenmarkt“ ansprechen und das ist eben die erfolgreichste Konsole von SEGA der Mega Drive/Genesis.

