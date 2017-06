Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games und The LEGO Group gaben heute die Veröffentlichung von The LEGO NINJAGO Movie Videogame bekannt, das Spieler in die Welt des neuen Kino-Trickfilmabenteuers The LEGO NINJAGO Movie eintauchen lässt.

Entwickelt durch TT Games Publishing Ltd. und herausgegeben durch Warner Bros. Interactive Entertainment, wird The LEGO NINJAGO Movie Videogame ab 22. September 2017 auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (STEAM) erhältlich sein.

Auch interessant für dich: LEGO Marvel Super Heroes 2 - Offizieller Ankündigungs-Trailer veröffentlicht