Jede Menge Details zum Star Wars Battlefront 2 Alpha Test durchgesickert

Der YouTuber BattlefrontUpdates hat in drei Videos neue Infos zu Lootboxen und Sternenkarten von Star Wars Battlefront 2 veröffentlicht.

Dabei sind die Lootboxen mit jenen von Overwatch vergleichbar. Man erhält für das tägliche Einloggen Kisten mit Sternenkarten, Credits oder Bauteilen für das Herstellen von Gegenständen. Dabei sind die Sternkarten in fünf Stufen ihrer Häufigkeit unterteilt: Gewöhnlich, ungewöhnlich, selten, episch bis legendär. Mit den Karten kann man so eine Basisfähigkeiten modifizieren. So liefert das „Assault Training“ beispielweise einen Gesundheitsboost bei jedem Kill. Mit der „Stealth Card“ wird man für das Radar unsichtbar und verursacht mehr Schaden im Nahkampf.

Folgende Details zu Waffen, Helden, Charakteren, usw. wurden via Reddit veröffentlicht:

Waffen

Cr2

DC-15A

E5

E11

EE3

MPL_Scattergrenades

Orbital_Strike

RocketLauncher

T7iondistruptor

DC-15

E5c

FWMB10

E5s

Valken38x

Blurrg1120

DC17

Dl44

PingLauncher

RG4D

ScoutPistol

Hunter(ScatterShot)

A280cfe

Z6 RotaryBlaster

DLT20a

DeathRay

Scandart

DLT19

A280

BowCaster

Fahrzeuge / Raumschiffe

Weltraum:

Dropship

Laat

N1 StarFighter

VultureDroid

Vwing

Xwing

Tie Fighter

Xwing-T65

Super Star Destroyer

Mc-80

TradeFederation Landungsschiff

Corvus Raider (Campaign ship)

RaiderII Star Destroyer

Star Destroyer

Imperial Shuttle

Bodenfahrzeuge:

AAT

ATRT

MTT

AT-AT

ATST

Coruscantspeeder

Charaktere

Stormtrooper

Rebel Snowtrooper

CloneTrooper

Clone Officer

Clone Specialist

Clone Heavy

B1 Droid

Battledroid Officer (OM-Serie)

Battledroid Specialist

Battledroid Heavy

Spezial-Charaktere

B2 Battledroid

Clone JumpTrooper

Clone Commando

Resistance Jumptrooper

Helden

Darth Maul

Rey

Boba Fett

Jango Fett

Han Solo

Kreaturen

Jawa

Twirl

Pelikki

Theed Civilians

Fähigkeiten

Assault Training

Battle Command

Berserker

BurstShield

Cooldown Bonus

Disruption

GrenadeCA

Ion Shot

Marksman

PersonalShield

Stealth

Strategist

Subterfuge

Aura

Gadgets

DetoniteCharage

Disruptor

MPL

OrbitalStrike

Rocket Launcher

T7IonDistruptor

TripWire

Turret Blaster

Granaten

Bacta

CAgrenade

Impact

Smoke

ThermalDetonator

ThermalImploder

Pickups

Objectivebomb

OrbitalStrike

Rocket Launcher

T7IonDistruptor

ThermalImploder

Planeten

Fonder

Hoth

Naboo

Yavin4

Endor

Sullust

Tatooine

Takodana

Verschiedenes

Skirmish

Spectator Mode

Test Range (vermutlich eine Schießanlage, um Waffen, Sternenkarten, usw. auszuprobieren)

Splitscreen

