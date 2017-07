#TOP Filme&Serien Daenerys Targaryen’s Geschichte endet wohl mit der Original-Game of Thrones-Serie 1/07/2017 @ 23:36

Die Daenerys Targaryen-Darstellerin Emilia Clarke wird wohl oder übel, nach dem Serien-Finale von Game of Thrones (wahrscheinlich 2018/2019) für keinen weiteren Spin-Off zu haben sein. Das sagte sie zumindest im Interview mit The Rolling Stone.

Derzeit sind bereits fünf (!) Spin-Off-Serien – welche nicht alle in Westeros angesiedelt sein sollen – geplant, nachdem die Orginalgeschichte rund um die Romane von George R. R. Martin zumindest in der Serie mit der achten Staffel einen Abschluss findet. Für die Bücher wird er wohl noch bis 2040 benötigen – sollte er so lange leben.

Emilia Clarke hat einfach keine Lust mehr, die Geschichte der Targaryen-Tochter zu erzählen, wie sie im Interview verraten hat. Es sei in acht Staffeln eigentlich alles über die Khalessi erzählt worden. Einzig ihre Kindheit wurde nicht in der Serie behandelt, aber das müsste auch eine jüngere Darstellerin machen…

Die Darstellerin Emilia Clarke werden wir nächstes Jahr auch wieder im Kino sehen, nämlich im „A Star Wars Story – Han Solo“-Standalone-Film.

Die siebente Staffel von Game of Thrones startet in Kürze via Sky Atlantic. Haltet euch den 17. Juli bereit (DE-Start).

