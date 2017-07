Games Nintendo Das musst du sehen: Das nennen wir eine gelungene Switch-Konsole im Zelda-Stil! 3/07/2017 @ 20:30

Im Game „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ selbst benutzt Link den „Sheikah Slate“ um Bilder zu machen, die Karte anzusehen um herauszufinden wo es lang geht.

Die Hardware-Modder von MakoMod haben nun eine Nintendo Switch genau in diesem Stil nachempfunden. Mit Holz- und Steinfuniere sieht die Sache echt genial aus.

Mal schauen ob sich Nintendo davon inspirieren lässt. Was würdest du für ein solches Schmuckstück bezahlten? Sag es uns in den Kommentaren.

