Grande Finale bei Game of Thrones – Staffel 8: Weniger Episoden, aber gleiche Laufzeit!

In wenigen Tagen beginnt die siebente Staffel von Game of Thrones im Pay-TV und auch wenn es an Spannung kaum auszuhalten ist, so schwebt in unserem Köpfen noch immer die Aussage der Showrunner, dass die letzte Staffel nur 6 Episoden haben soll. Damit würde GoT ein „schnelles Ende“ finden. Aber…

Wie Serien-Sound-Designer Paula Fairfield bei der „Con of Thrones“ (eine Fan-Konvention am letzten Wochenende in Nashville, Tennessee) erwähnte, erwägen die Show-Produzenten ‚Feature-Länge‘ für alle 6 Episoden. Auch die letzte Episode in Staffel 7 wird eine Überlänge aufweisen: 82 Minuten. Damit wesentlich länger als die üblichen rund 50 Minuten Laufzeit einer Episode.

Extralaaaange Folgen

„Feature-Länge“ würde bedeuten das jede Episode rund 1 Stunde und 30 Minuten dauert. Also insgesamt 9 Stunden Serien-Laufzeit für die achte und letzte Staffel der Orginal-Serie Game of Thrones.

Egal was sie machen. Staffel 7 wird eine gewaltige Schlacht und das wird einfach nur geil…

Quelle: Gamesradar.com

