Games Nintendo Kurios: Die teuersten Joy-Cons der Welt sind im NES-Stil erhältlich 3/07/2017 @ 20:45

Diese Joy-Cons für die Nintendo Switch-Konsole sehen toll aus, jedoch braucht man auch eine dicke Brieftasche!

Es gibt mehr Farben als das Standard-Grau oder das Neon-Rot und -Blau der Standard-Joy-Cons. Immerhin gibt es sie auch schon in Neon-Gelb, für knapp 80 Euro bei Amazon.de! Für Splatoon 2 wird es eigene Neon-Grün und -Pink Joy Con’s geben. Das sind die Varianten die Nintendo anbietet, aber es gibt auch einige „Künstler“, welche individueller werden.

So hat sich das Unternehmen „Colorware“ daran gemacht Joy-Con’s in den ursprünglichen NES-Farben zu designen. Dabei werden Original-Joy-Con’s auseinander genommen und in den berühmten Farben der NES bemalt. Das Produkt wird in der Originalverpackung verkauft und verspricht das ultimative Retro-Gefühl.

Teures Gefühl…

Wer das hübsche NES-Paar besitzen möchte benötigt auch einiges an Kleingeld. Rund 200 Euro zzgl. Versand kosten die NES-Joy-Con’s. Aktuelle Wartezeit: 3 Wochen.

