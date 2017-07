Games PC-Games Playstation Xbox Far Cry 5: Co-op erlaubt nur einen Spieler Fortschritte, der andere geht leer aus… 4/07/2017 @ 21:00

Als bei der Ankündigung von Far Cry 5 der Co-op-Modus angepriesen wurde, waren unsere Augen groß und ja, sogar leicht feucht. Immerhin macht es ordentlich „Gaudi“ gemeinsam eine Storyline in einen solchen Actiongame durchzumachen.

Dann das…

Far Cry 5 im Co-op-Modi wird nur für einen Spieler Fortschritte in seinem Speicherstand bringen, der andere hat seine Zeit geschenkt. So kann man es sehen. Das meldet zumindest das deutsche Gamestar-Magazin in einem Video unter Berufung aus Aussagen, welche auf der E3 getätigt wurden. Bisher hat sich Ubisoft noch nicht dazu geäußert.

Far Cry 5 wird am 27. Februar 2018 auf PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Reddit.com

